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В Усть-Катаве обнаружили склад немаркированной алкогольной продукции на сумму около 800 тыс. рублей
3 сентябрь 2019 (15:28)
УрБК, Челябинск, 03.09.2019. В Усть-Катавском городском округе в гаражно-строительном кооперативе по улице Гнусарева, 98 обнаружена немаркированная алкогольная и спиртосодержащая продукция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейские изъяли из незаконного оборота более 3,6 тыс. емкостей на сумму около 800 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации».
Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полицейские изъяли из незаконного оборота более 3,6 тыс. емкостей на сумму около 800 тыс. руб.
Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации».
Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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