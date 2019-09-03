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Количество автомоек самообслуживания в Екатеринбурге за два года выросло на 56%

3 сентябрь 2019 (15:11)

В Екатеринбурге число автомоек самообслуживания за два года выросло на 56%, сообщают аналитики 2ГИС.

«Выбор мест, где можно почувствовать себя автомойщиком, стал больше у автомобилистов в Уфе (71%), Волгограде (63%), Москве (61%), Красноярске (60%) и Екатеринбурге (56%)», — говорится в сообщении.

При этом лидером РФ по приросту числа автомоек самообслуживания стали Казань и Челябинск, где за два года автомоек самообслуживания стало почти в два раза больше.

Автомойки самообслуживания появились в крупных российских городах несколько лет назад, и за два года в 15 российских городах-миллионниках доля таких точек в общем количестве автомоек выросла в полтора раза — с 9% с до 14%.

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