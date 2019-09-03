Новости дня

Инвестиции в коммерческую недвижимость РФ в I полугодии выросли на 36%

3 сентябрь 2019 (15:04)

УрБК, Москва, 03.09.2019. Объем глобальных инвестиций в коммерческую недвижимость в I полугодии сократился на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 428 млрд долл. США. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на исследовании компании CBRE.

«Во II квартале глобальный объем инвестиций в коммерческую недвижимость, включая сделки по приобретению компаний, составил 231 млрд долл. США, что на 17% превосходит значение в предыдущем квартале, однако на 7,5% меньше по сравнению с показателем II квартала 2018 года», — говорится в исследовании.

При этом объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам I полугодия 2019 года увеличился на 36% по сравнению со значением за аналогичный период прошлого года и составил 93,5 млрд руб. (1,4 млрд долл. США).

Существенный прирост произошел во II квартале: объем вложений за апрель-июнь этого года достиг 57 млрд руб. (900 млн долл. США), превзойдя показатель прошлого года более чем в два раза, добавляется в материале.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: