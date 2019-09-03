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В Екатеринбурге закроют движение трамваев от улицы Академика Шварца до улицы 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. В Екатеринбурге с 23.00 6 сентября до 06.00 9 сентября и с 23.00 13 сентября до 06.00 16 сентября закроют движение трамваев от улицы Академика Шварца до дома № 187/1 по улице 8 Марта. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».



Отмечается, что ограничение движения общественного транспорта по улицам 8 Марта, Титова, Ферганской, Новосибирской и Окружной связано с проведением работ по ремонту трамвайных путей.



Трамвайные маршруты будут следовать таким образом: № 1 — ВИЗ — Ботаническая, № 14 — Эльмаш — Ботаническая, № 15 — 40 лет ВЛКСМ — Ботаническая, № 27 — Южная — Кушвинская.



Кроме того, маршруты № 25 и № 34 будут отменены.

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