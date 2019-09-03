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Повседневные расходы россиян увеличились за неделю на 3,4%

УрБК, Москва, 03.09.2019. Россияне третью неделю подряд увеличивают повседневные траты. За неделю — с 26 августа по 1 сентября — их расходы увеличились на 3,4% до 4,57 тыс. руб., сообщается в исследовании холдинга «Ромир».



Также в документе отмечается, что по сравнению с аналогичной неделей прошлого года расходы россиян оказались больше на 8,3%. А относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, недельные расходы выросли на 56,3%.



Данные получены на основе сведений о потреблении 15 тыс. домохозяйств (40 тыс. россиян в 220 городах с населением 10 тыс. человек и более), получаемых посредством панельного исследования Romir Consumer Scan Panel.

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