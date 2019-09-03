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В Екатеринбурге утвердили «дорожную карту» по обмену земельных участков для сохранения ДК «Химмаш»

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Администрация Екатеринбурга, министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и собственники ДК «Химмаш» утвердили «дорожную карту» по обмену земельных участков с целью сохранения культурного пространства и бассейна «Кристалл», сообщается на официальном портале города.



«Все это время вместе с областными коллегами и собственником здания мы вели непрерывный диалог, обсуждали различные варианты, которые устроили бы все стороны. И такой компромисс был найден. С полной уверенностью можно утверждать, что к концу следующего месяца последние технические детали будут решены, а социальное звено — спасено», — подчеркнул Александр Высокинский.



В ходе совместных переговоров стороны договорились утвердить план мероприятий по обмену земельных площадей на участки, находящиеся в собственности муниципалитета и области.



Напомним, что ранее компания-владелец планировала строительство жилого комплекса на месте ДК «Химмаш». Но жители района выступили против такого решения и провели акции протеста. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский неоднократно встречался с общественниками и жителями Химмаша, обозначив позицию муниципальных властей: здание дома культуры и бассейна необходимо сохранить, передав его на баланс городу.

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