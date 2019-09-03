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В Челябинске количество автомоек самообслуживания за два года увеличилось в два раза
3 сентябрь 2019 (13:22)
УрБК, Челябинск, 03.09.2019. Челябинск наряду с Казанью стал лидером регионов РФ по росту количества автомоек самообслуживания — число таких боксов здесь увеличилось в два раза, сообщают аналитики 2ГИС.
«Зафиксирован рост количества автомоек самообслуживания в российских городах-миллионниках — с августа 2017 по август 2019 число таких точек увеличилось на 40%. Лидеры по приросту — Казань и Челябинск, там за два года удвоилось количество боксов, где можно помыть машину самостоятельно», — говорится в сообщении.
Также высокими темпами растет количество автомоек самообслуживания в Уфе (71%), Волгограде (63%), Москве (61%), Красноярске (60%) и Екатеринбурге (56%). При этом в нескольких мегаполисах число автомоек самообслуживания увеличилось ненамного — среди них Воронеж (5%) и Новосибирск (3%).
В то же время общее число автомоек в российских мегаполисах выросло незначительно — на 7%.
«Зафиксирован рост количества автомоек самообслуживания в российских городах-миллионниках — с августа 2017 по август 2019 число таких точек увеличилось на 40%. Лидеры по приросту — Казань и Челябинск, там за два года удвоилось количество боксов, где можно помыть машину самостоятельно», — говорится в сообщении.
Также высокими темпами растет количество автомоек самообслуживания в Уфе (71%), Волгограде (63%), Москве (61%), Красноярске (60%) и Екатеринбурге (56%). При этом в нескольких мегаполисах число автомоек самообслуживания увеличилось ненамного — среди них Воронеж (5%) и Новосибирск (3%).
В то же время общее число автомоек в российских мегаполисах выросло незначительно — на 7%.
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