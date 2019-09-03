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Компания «ФОРЭС» с начала года выделила более 6 млн рублей на поддержку подшефных образовательных учреждений

3 сентябрь 2019 (13:03)

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. ООО «ФОРЭС» в мае-июле 2019 года выделило на поддержку подшефных школ и детских садов почти 5 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

«В школе № 7, расположенной в Сухом Логу, отремонтировали классы и обустроили прилегающую территорию. В сухоложском садике «Малышок» сделали комнату для занятий, в детском саду «Солнышко» — комнату для отдыха. Центру развития ребенка «Цветик-Семицветик» купили оборудование для детской радиостудии. А в Центре дополнительного образования отремонтировали кабинеты и обновили систему отопления», — говорится в сообщении.

В селе Курьи для школы № 4 купили посудомоечную машину. А в Каменске-Уральском благодаря поддержке компании «ФОРЭС» отремонтировали полы в кабинетах школы № 21.

«С учетом средств, выделенных ранее в Асбесте на ремонт помещений в детском саду «Кирпичики» и замену труб в школе № 22, общая сумма соответствующих средств в 2019 году превысила 6 млн руб. Это лишь часть благотворительной программы, в которой со времен основания компании остается приоритетом развитие подрастающего поколения», — сообщили в компании «ФОРЭС».

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