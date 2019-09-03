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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской УК «Чапаевская»
3 сентябрь 2019 (12:25)
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Чапаевская» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Истцом по делу выступает АО «Екатеринбургэнергосбыт». Сумма исковых требований составляет более 800 тыс. руб.
Отметим, что УК «Чапаевская» зарегистрирована в Екатеринбурге по ул. Новая, 9. Предприятие работает в сфере управления многоквартирными домами.
Истцом по делу выступает АО «Екатеринбургэнергосбыт». Сумма исковых требований составляет более 800 тыс. руб.
Отметим, что УК «Чапаевская» зарегистрирована в Екатеринбурге по ул. Новая, 9. Предприятие работает в сфере управления многоквартирными домами.
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