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Суд рассмотрит иск о банкротстве екатеринбургской УК «Чапаевская»

3 сентябрь 2019 (12:25)

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Управляющая компания «Чапаевская» банкротом. Об этом сообщается в материалах арбитража.

Истцом по делу выступает АО «Екатеринбургэнергосбыт». Сумма исковых требований составляет более 800 тыс. руб.

Отметим, что УК «Чапаевская» зарегистрирована в Екатеринбурге по ул. Новая, 9. Предприятие работает в сфере управления многоквартирными домами.

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