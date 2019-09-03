Важно

В России средний платеж по потребкредитам в I полугодии увеличился на 17,4%

В России средний платеж по потребительским кредитам в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,4%, увеличившись с 19 до 22,3 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».



Также отмечается, что средний платеж по POS-кредитам (выданным в местах продажи товаров) вырос на 12,3% до 9,8 тыс. руб. с 8,7 тыс. руб. По ипотечным кредитам россияне платили в среднем 32 тыс. руб. в месяц, это лишь на 3,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.



«Долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам: потребительским и POS-кредитам. Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование, по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 году. Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте», — считают авторы исследования.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:03</span><br /><strong>В России средний платеж по потребкредитам в I полугодии увеличился на 17,4%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">В России средний платеж по потребительским кредитам в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,4%, увеличившись с 19 до 22,3 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089606-v-rossii-sredniy-platezh-po-potrebkreditam-v-i-polugodii-uvelichilsya-na-174.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: