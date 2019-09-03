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Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ упала до рекордно низких 3,2%
3 сентябрь 2019 (11:49)
УрБК, Москва, 03.09.2019. В киносборах России и СНГ в мае-августе (так называемый «сезон блокбастеров») рекордно низко за последние четыре года упала доля отечественных фильмов, дойдя до 3,2% и составив 551,7 млн руб. (в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный сезон 2018 года, когда данный показатель достигал 11,5%), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».
Также отмечается, что у отечественных фильмов почти в три раза снизилась посещаемость — до 2,5 млн с 7,3 млн зрителей в 2018 году. Таким образом, доля зрителей российского кино составила 1,8%, тогда как в прошлом году — 12,7%.
Примечательно, что ни один из отечественных фильмов, вышедших в сезон блокбастеров, не собрал даже 50 млн руб. Хотя в прошлом году сборы топ-10 российских картин за этот период в совокупности превысили 1 млрд руб.
В то же время в целом сборы с 1 мая по 25 августа поставили рекорд за всю историю наблюдений, составив 19 млрд руб. — около 77,3 млн зрителей купили билеты в кинотеатры. Уточняется, что высокий уровень сбора обязан голливудскому кино.
«Голливудские фильмы, вышедшие в этот сезон, в первую очередь «Король Лев» и «Мстители», пришлись российской публике по вкусу, в то время как российские релизы, от которых рынок ждал большего, недотянули», — поясняет заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.
«Отечественные продюсеры пока боятся летнего сезона отпусков куда сильнее любого хоррора. Поэтому начиная с майских праздников и до осени практически не было российских премьер. Пока первые осенние отечественные премьеры не собрали заявленных продюсерами денег. Будем надеяться на октябрь, осенние каникулы. Самые большие ставки традиционно у всех к концу года», — отмечает директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.
Также отмечается, что у отечественных фильмов почти в три раза снизилась посещаемость — до 2,5 млн с 7,3 млн зрителей в 2018 году. Таким образом, доля зрителей российского кино составила 1,8%, тогда как в прошлом году — 12,7%.
Примечательно, что ни один из отечественных фильмов, вышедших в сезон блокбастеров, не собрал даже 50 млн руб. Хотя в прошлом году сборы топ-10 российских картин за этот период в совокупности превысили 1 млрд руб.
В то же время в целом сборы с 1 мая по 25 августа поставили рекорд за всю историю наблюдений, составив 19 млрд руб. — около 77,3 млн зрителей купили билеты в кинотеатры. Уточняется, что высокий уровень сбора обязан голливудскому кино.
«Голливудские фильмы, вышедшие в этот сезон, в первую очередь «Король Лев» и «Мстители», пришлись российской публике по вкусу, в то время как российские релизы, от которых рынок ждал большего, недотянули», — поясняет заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.
«Отечественные продюсеры пока боятся летнего сезона отпусков куда сильнее любого хоррора. Поэтому начиная с майских праздников и до осени практически не было российских премьер. Пока первые осенние отечественные премьеры не собрали заявленных продюсерами денег. Будем надеяться на октябрь, осенние каникулы. Самые большие ставки традиционно у всех к концу года», — отмечает директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.
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