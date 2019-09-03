Новости дня

Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ упала до рекордно низких 3,2%

УрБК, Москва, 03.09.2019. В киносборах России и СНГ в мае-августе (так называемый «сезон блокбастеров») рекордно низко за последние четыре года упала доля отечественных фильмов, дойдя до 3,2% и составив 551,7 млн руб. (в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный сезон 2018 года, когда данный показатель достигал 11,5%), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».



Также отмечается, что у отечественных фильмов почти в три раза снизилась посещаемость — до 2,5 млн с 7,3 млн зрителей в 2018 году. Таким образом, доля зрителей российского кино составила 1,8%, тогда как в прошлом году — 12,7%.



Примечательно, что ни один из отечественных фильмов, вышедших в сезон блокбастеров, не собрал даже 50 млн руб. Хотя в прошлом году сборы топ-10 российских картин за этот период в совокупности превысили 1 млрд руб.



В то же время в целом сборы с 1 мая по 25 августа поставили рекорд за всю историю наблюдений, составив 19 млрд руб. — около 77,3 млн зрителей купили билеты в кинотеатры. Уточняется, что высокий уровень сбора обязан голливудскому кино.



«Голливудские фильмы, вышедшие в этот сезон, в первую очередь «Король Лев» и «Мстители», пришлись российской публике по вкусу, в то время как российские релизы, от которых рынок ждал большего, недотянули», — поясняет заместитель главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев.



«Отечественные продюсеры пока боятся летнего сезона отпусков куда сильнее любого хоррора. Поэтому начиная с майских праздников и до осени практически не было российских премьер. Пока первые осенние отечественные премьеры не собрали заявленных продюсерами денег. Будем надеяться на октябрь, осенние каникулы. Самые большие ставки традиционно у всех к концу года», — отмечает директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:49</span><br /><strong>Доля отечественных фильмов в киносборах России и СНГ упала до рекордно низких 3,2%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 03.09.2019. В киносборах России и СНГ в мае-августе (так называемый «сезон блокбастеров») рекордно низко за последние четыре года упала доля отечественных фильмов, дойдя до 3,2% и составив 551,7 млн руб. (в 2,9 раза меньше, чем за аналогичный сезон 2018 года, когда данный показатель достигал 11,5%), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Бюллетеня кинопрокатчика».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089605-dolya-otechestvennyh-filmov-v-kinosborah-rossii-i-sng-upala-do-rekordno-nizkih-32.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: