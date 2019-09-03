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В Березовском вынесли приговор бывшему сотруднику полиции за помощь в инсценировке ДТП

3 сентябрь 2019 (11:07)

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому Алексея Лошакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Он признан виновным по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование их вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства».

Осенью 2017 года обвиняемый по просьбе знакомого оформил материалы об инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, а также справки о ДТП, куда внес ложные сведения о повреждениях транспортных средств, а также о дате, месте, времени и участниках ДТП.

Собственники автомобилей использовали данные документы для получения страховых выплат.

«Всего задокументировано три факта ДТП, имевших место в сентябре-октябре 2017 года, в результате чего собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 млн руб., причинив тем самым ущерб страховым компаниям. За оформление двух фактов ДТП обвиняемый получил денежное вознаграждение в размере 12 тыс. и 14 тыс. руб., третий факт ДТП был оформлен обвиняемым из иной личной заинтересованности», — говорится в сообщении.

Суд назначил Алексею Лошакову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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