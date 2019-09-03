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В Березовском вынесли приговор бывшему сотруднику полиции за помощь в инсценировке ДТП

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому Алексея Лошакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Он признан виновным по части 2 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог», части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за незаконные действия», части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование их вопреки интересам службы, из иной личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов организаций, охраняемых законом интересов общества и государства».



Осенью 2017 года обвиняемый по просьбе знакомого оформил материалы об инсценированных дорожно-транспортных происшествиях, а также справки о ДТП, куда внес ложные сведения о повреждениях транспортных средств, а также о дате, месте, времени и участниках ДТП.



Собственники автомобилей использовали данные документы для получения страховых выплат.



«Всего задокументировано три факта ДТП, имевших место в сентябре-октябре 2017 года, в результате чего собственники якобы пострадавших автомобилей получили страховые выплаты на общую сумму более 1 млн руб., причинив тем самым ущерб страховым компаниям. За оформление двух фактов ДТП обвиняемый получил денежное вознаграждение в размере 12 тыс. и 14 тыс. руб., третий факт ДТП был оформлен обвиняемым из иной личной заинтересованности», — говорится в сообщении.



Суд назначил Алексею Лошакову наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:07</span><br /><strong>В Березовском вынесли приговор бывшему сотруднику полиции за помощь в инсценировке ДТП</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Березовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ОГИБДД ОМВД России по г. Березовскому Алексея Лошакова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089603-v-berezovskom-vynesli-prigovor-byvshemu-sotrudniku-policii-za-pomosch-v-inscenirovke-dtp.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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