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ММК реализует природоохранные инициативы при участии компании thyssenkrupp Industrial Solutions
3 сентябрь 2019 (10:44)
УрБК, Магнитогорск, 03.09.2019. Компания thyssenkrupp Industrial Solutions завершила обследование коксохимического производства ПАО «ММК» в рамках реализации экологической программы по снижению пылегазовых выбросов коксохимического производства. Об этом сообщает пресс-служба комбината.
«Комплекс мероприятий по улучшению экологических показателей коксохимического производства является частью инвестиционной программы ПАО «ММК». С этой целью в ближайшие несколько лет на коксохимическом производстве комбината будет проводиться глобальная модернизация», — говорится в сообщении.
Задача проведенного обследования заключалась в определении технического состояния производственных объектов с точки зрения технологических показателей и воздействия на окружающую среду для оценки текущей ситуации и выдачи рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, определению потенциала оптимизации и дополнительных мер по охране окружающей среды.
В рамках инспекции помимо проведения необходимых измерений, были использованы беспилотные технологии для диагностики производственных объектов в труднодоступных местах и в режиме реального времени.
Результаты обследования и экспертный анализ результатов полетов беспилотного аппарата будут обобщены в отчете, над которым сейчас работают специалисты thyssenkrupp Industrial Solutions. Кроме того, будут разработаны рекомендации, касающиеся незамедлительных и долгосрочных мер по поддержанию и продлению срока эксплуатации коксовых батарей и других производственных объектов, а также предложения по улучшению экологических показателей предприятия.
По сообщению пресс-службы, ПАО «ММК» высоко оценивает важность проведенной работы по обследованию объектов коксохимического производства. Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии компании.
В период с 2018 до 2025 года расходы ММК на осуществление природоохранных инициатив превысят 38 млрд руб. Это позволит к 2025 году кратно сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ. Приоритетным направлением экологической политики компании является реализация проектов, вошедших в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и стратегической инициативы «Чистый город».
«Комплекс мероприятий по улучшению экологических показателей коксохимического производства является частью инвестиционной программы ПАО «ММК». С этой целью в ближайшие несколько лет на коксохимическом производстве комбината будет проводиться глобальная модернизация», — говорится в сообщении.
Задача проведенного обследования заключалась в определении технического состояния производственных объектов с точки зрения технологических показателей и воздействия на окружающую среду для оценки текущей ситуации и выдачи рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, определению потенциала оптимизации и дополнительных мер по охране окружающей среды.
В рамках инспекции помимо проведения необходимых измерений, были использованы беспилотные технологии для диагностики производственных объектов в труднодоступных местах и в режиме реального времени.
Результаты обследования и экспертный анализ результатов полетов беспилотного аппарата будут обобщены в отчете, над которым сейчас работают специалисты thyssenkrupp Industrial Solutions. Кроме того, будут разработаны рекомендации, касающиеся незамедлительных и долгосрочных мер по поддержанию и продлению срока эксплуатации коксовых батарей и других производственных объектов, а также предложения по улучшению экологических показателей предприятия.
По сообщению пресс-службы, ПАО «ММК» высоко оценивает важность проведенной работы по обследованию объектов коксохимического производства. Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии компании.
В период с 2018 до 2025 года расходы ММК на осуществление природоохранных инициатив превысят 38 млрд руб. Это позволит к 2025 году кратно сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ. Приоритетным направлением экологической политики компании является реализация проектов, вошедших в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и стратегической инициативы «Чистый город».
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