Новости дня

ММК реализует природоохранные инициативы при участии компании thyssenkrupp Industrial Solutions

УрБК, Магнитогорск, 03.09.2019. Компания thyssenkrupp Industrial Solutions завершила обследование коксохимического производства ПАО «ММК» в рамках реализации экологической программы по снижению пылегазовых выбросов коксохимического производства. Об этом сообщает пресс-служба комбината.



«Комплекс мероприятий по улучшению экологических показателей коксохимического производства является частью инвестиционной программы ПАО «ММК». С этой целью в ближайшие несколько лет на коксохимическом производстве комбината будет проводиться глобальная модернизация», — говорится в сообщении.



Задача проведенного обследования заключалась в определении технического состояния производственных объектов с точки зрения технологических показателей и воздействия на окружающую среду для оценки текущей ситуации и выдачи рекомендаций по техническому обслуживанию и ремонту, определению потенциала оптимизации и дополнительных мер по охране окружающей среды.



В рамках инспекции помимо проведения необходимых измерений, были использованы беспилотные технологии для диагностики производственных объектов в труднодоступных местах и в режиме реального времени.



Результаты обследования и экспертный анализ результатов полетов беспилотного аппарата будут обобщены в отчете, над которым сейчас работают специалисты thyssenkrupp Industrial Solutions. Кроме того, будут разработаны рекомендации, касающиеся незамедлительных и долгосрочных мер по поддержанию и продлению срока эксплуатации коксовых батарей и других производственных объектов, а также предложения по улучшению экологических показателей предприятия.



По сообщению пресс-службы, ПАО «ММК» высоко оценивает важность проведенной работы по обследованию объектов коксохимического производства. Постоянное снижение негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших доступных технологий являются важнейшими элементами корпоративной стратегии компании.



В период с 2018 до 2025 года расходы ММК на осуществление природоохранных инициатив превысят 38 млрд руб. Это позволит к 2025 году кратно сократить выбросы наиболее опасных загрязняющих веществ. Приоритетным направлением экологической политики компании является реализация проектов, вошедших в программу «Чистый воздух» национального проекта «Экология» и стратегической инициативы «Чистый город».

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">03 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:44</span><br /><strong>ММК реализует природоохранные инициативы при участии компании thyssenkrupp Industrial Solutions</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 03.09.2019. Компания thyssenkrupp Industrial Solutions завершила обследование коксохимического производства ПАО «ММК» в рамках реализации экологической программы по снижению пылегазовых выбросов коксохимического производства. Об этом сообщает пресс-служба комбината. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089602-mmk-realizuet-prirodoohrannye-iniciativy-pri-uchastii-kompanii-thyssenkrupp-industrial-solutions.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: