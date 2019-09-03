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В России средний платеж по потребкредитам в I полугодии увеличился на 17,4%
3 сентябрь 2019 (10:25)
УрБК, Москва, 03.09.2019. В России средний платеж по потребительским кредитам в I полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 17,4%, увеличившись с 19 до 22,3 тыс. руб., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Также отмечается, что средний платеж по POS-кредитам (выданным в местах продажи товаров) вырос на 12,3% до 9,8 тыс. руб. с 8,7 тыс. руб. По ипотечным кредитам россияне платили в среднем 32 тыс. руб. в месяц, это лишь на 3,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.
«Долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам: потребительским и POS-кредитам. Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование, по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 году. Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте», — считают авторы исследования.
Также отмечается, что средний платеж по POS-кредитам (выданным в местах продажи товаров) вырос на 12,3% до 9,8 тыс. руб. с 8,7 тыс. руб. По ипотечным кредитам россияне платили в среднем 32 тыс. руб. в месяц, это лишь на 3,2% больше, чем в январе-июне прошлого года.
«Долговая нагрузка на заемщиков увеличивается в течение нескольких последних лет по необеспеченным кредитам: потребительским и POS-кредитам. Выбивается из общей тенденции роста только ипотечное кредитование, по которому был отмечен резкий рост долговой нагрузки в 2014 году. Связан такой рост был с резким изменением курса национальной валюты, что привело к росту рублевого эквивалента платежей по ипотечным кредитам, номинированным в иностранной валюте», — считают авторы исследования.
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