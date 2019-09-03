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Студенты и выпускники программы Группы ЧТПЗ «Будущее Белой металлургии» стали призерами мирового чемпионата WorldSkills

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2019. Представители Группы ЧТПЗ завоевали призовое место и награду в 45-ом мировом чемпионате по стандартам WorldSkills, который состоялся в Казани. Международные соревнования профессионального мастерства прошли в России впервые и объединили 1,5 тыс. участников из 63 стран.



Как сообщает пресс-служба Группы ЧТПЗ, студент корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии» из Первоуральска Александр Галкин и выпускник Константин Комлев завоевали серебряную медаль в зоне соревнований FutureSkills в компетенции «Роботизированная сварка».



«Четыре модуля задания предусматривали изготовление металлической конструкции часов с применением плазменной резки и сварной наплавки. Эксперты оценивали не только технические критерии, но и креативный подход конкурсантов», — говорится в сообщении.



Студент программы «Будущее Белой металлургии» Игнатий Евдокимов в соревнованиях по основным компетенциям удостоился медальона за профессионализм в компетенции «Промышленная механика и монтаж», в рамках которой он произвел сборку редуктора, пневматической схемы, климатического компрессора.



Соперниками первоуральцев стали конкурсанты из Германии, США, Китая, Франции и России.



«Достижения команды подтверждают, что образовательная программа «Будущее Белой металлургии» готовит конкурентоспособные на мировом рынке кадры. Профессиональному и личностному развитию будущих белых металлургов способствуют современная материально-техническая база, талантливые преподаватели и наставники. В новом учебном году более 500 человек в Челябинске, Первоуральске и Альметьевске получат возможность обучаться в системе практико-ориентированного образования по программе «Будущее Белой металлургии». И я уверен, что мы обязательно воспитаем новых чемпионов профессионального мастерства», — отметил председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.



Группа ЧТПЗ является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», что дает право участвовать в отраслевых чемпионатах WorldSkills, расширять перечень компетенций, пользоваться программным обеспечением по обработке информации о соревнованиях. Студенты программы «Будущее Белой металлургии» и работники предприятий Группы ЧТПЗ участвуют в движении WorldSkills с 2012 года и завоевали в чемпионатах 137 медалей.

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