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В ФАС изучат заявление о возможном росте цен на авиабилеты на 9-10%
2 сентябрь 2019 (18:02)
УрБК, Москва, 02.09.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рассказали «Известиям» о возможном подорожании авиабилетов в РФ к концу года на 9-10%.
«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — говорится в сообщении.
Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рассказали «Известиям» о возможном подорожании авиабилетов в РФ к концу года на 9-10%.
«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — говорится в сообщении.
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