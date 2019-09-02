Новости дня

В ФАС изучат заявление о возможном росте цен на авиабилеты на 9-10%





Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта



«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — говорится в сообщении. УрБК, Москва, 02.09.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.Ранее в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта рассказали «Известиям» о возможном подорожании авиабилетов в РФ к концу года на 9-10%.«Учитывая, что цены на перелеты формируются в рыночных условиях и зависят от платежеспособности граждан, основания для негативных прогнозов отсутствуют. ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты. Деятельность организации будет изучена на предмет сговора. Вопросы финансовой поддержки отрасли не могут решаться с помощью шантажа пассажиров», — говорится в сообщении.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 18:02</span><br /><strong>В ФАС изучат заявление о возможном росте цен на авиабилеты на 9-10%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 02.09.2019. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089596-v-fas-izuchat-zayavlenie-o-vozmozhnom-roste-cen-na-aviabilety-na-9-10.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: