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Депутата гордумы Слободо-Туринского сельского поселения лишили мандата за недостоверные сведения о доходах

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. Депутат думы Слободо-Туринского сельского поселения четвертого созыва не указал в справках сведения о полученном доходе, о некоторых имеющихся банковских счетах, а также о находящемся в пользовании недвижимом имуществе за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее надзорным органом установлено, что он уже нарушал требования законодательства о противодействии коррупции.



Поскольку на заседании думы городского округа не было принято решения о сложении полномочий с депутата, прокуратура обратилась в суд.



Слободо-Туринский районный суд досрочно лишил депутата полномочий. Решение суда в законную силу не вступило.

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