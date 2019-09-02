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ЕВРАЗ поставил порядка 1,7 тонны балок для строительства завода Mercedes-Benz
2 сентябрь 2019 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. ЕВРАЗ поставил порядка 1 тыс. 700 т стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, балка производства ЕВРАЗ НТМК использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха.
«Для строительства завода на ЕВРАЗ НТМК были прокатаны балки 20К1, 20К2, 25К1 из марки стали С 345 природнолегированной ванадием, что делает металлопрокат более стойким к нагрузкам и коррозии», — говорится в сообщении.
Также были применены современные и эффективные технологии стального строительства из двутавров. Применение двутавров позволяет снизить себестоимость строительства и повышает прочность конструкции. Дополнительно торговая компания ЕВРАЗа оказывала профессиональную инженерно-консультационную поддержку.
В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК освоено более 300 видов двутавров.
Открытие завода состоялось в апреле 2019 года. Предприятие находится на территории индустриального парка «Есипово», в Подмосковье. На заводе уже собирают седаны Е-Класса, чуть позже на конвейер встанут автомобили класса SUV.
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, балка производства ЕВРАЗ НТМК использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха.
«Для строительства завода на ЕВРАЗ НТМК были прокатаны балки 20К1, 20К2, 25К1 из марки стали С 345 природнолегированной ванадием, что делает металлопрокат более стойким к нагрузкам и коррозии», — говорится в сообщении.
Также были применены современные и эффективные технологии стального строительства из двутавров. Применение двутавров позволяет снизить себестоимость строительства и повышает прочность конструкции. Дополнительно торговая компания ЕВРАЗа оказывала профессиональную инженерно-консультационную поддержку.
В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК освоено более 300 видов двутавров.
Открытие завода состоялось в апреле 2019 года. Предприятие находится на территории индустриального парка «Есипово», в Подмосковье. На заводе уже собирают седаны Е-Класса, чуть позже на конвейер встанут автомобили класса SUV.
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