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В Екатеринбурге назначили нового руководителя МКУ «Городское благоустройство»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге новым руководителем МКУ «Городское благоустройство» назначен Антон Козлов. Об этом сообщается на официальном портале города.



Ранее он занимал должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области «Управтодор».

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 16:23</span><br /><strong>В Екатеринбурге назначили нового руководителя МКУ «Городское благоустройство»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге новым руководителем МКУ «Городское благоустройство» назначен Антон Козлов. Об этом сообщается на официальном портале города.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089589-v-ekaterinburge-naznachili-novogo-rukovoditelya-mku-gorodskoe-blagoustroystvo.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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