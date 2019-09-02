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В Екатеринбурге назначили нового руководителя МКУ «Городское благоустройство»

2 сентябрь 2019 (16:23)

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге новым руководителем МКУ «Городское благоустройство» назначен Антон Козлов. Об этом сообщается на официальном портале города.

Ранее он занимал должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области «Управтодор».

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