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В Екатеринбурге назначили нового руководителя МКУ «Городское благоустройство»
2 сентябрь 2019 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге новым руководителем МКУ «Городское благоустройство» назначен Антон Козлов. Об этом сообщается на официальном портале города.
Ранее он занимал должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области «Управтодор».
Ранее он занимал должность заместителя начальника ГКУ Свердловской области «Управтодор».
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