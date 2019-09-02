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Группа ЧТПЗ внедряет цифровые сервисы для студентов программы «Будущее Белой металлургии»
2 сентябрь 2019 (15:58)
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. Группа ЧТПЗ внедряет цифровые сервисы для студентов корпоративной образовательной программы «Будущее Белой металлургии».
Как сообщает пресс-служба предприятия, с начала учебного года на сайте Первоуральского металлургического колледжа для каждого обучающегося доступен «Личный кабинет», в котором консолидирована вся необходимая информация об учебном процессе.
В личном кабинете студенты смогут найти расписание занятий, домашние задания, успеваемость, перечень преподавателей, список литературы, актуальные новости и события. Кроме того, доступны опции по перечню учебных дисциплин и заказу справок в деканате. Благодаря адаптивному дизайну сервис доступен как с компьютера, так и с мобильных устройств.
«Доступ в личный кабинет предоставляется не только студентам и преподавателям программы «Будущее Белой металлургии», но и родителям. Структура сервиса универсальна и наглядна, что позволит с легкостью освоить все опции личного кабинета. Вся необходимая информация будет собрана в одном месте, что позволит студентам учиться эффективнее и оперативно получать обратную связь от преподавателей, а родителям контролировать успеваемость. В перспективе в личном кабинете родители смогут контролировать посещаемость, общаться с преподавателями», — комментирует руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.
В дальнейшем личный кабинет на базе сайта программы «Будущее Белой металлургии» продолжит совершенствоваться, его возможности будут расширяться. В ближайшее время студенты смогут увидеть списки своих достижений, профили одногруппников и журнал посещений. В планах запуск мобильного приложения на основе функционала личного кабинета.
«В рамках клиентоцентричной трансформации Группа ЧТПЗ внедряет современные инструменты взаимодействия не только с внешними, но и внутренними клиентами, интегрируя диджитал-инструменты в образовательный процесс. И это только первый этап трансформации учебного процесса. В дальнейшем мы планируем внедрять и развивать цифровую образовательную платформу, которая позволит оптимизировать функционал под каждого студента образовательной программы «Будущее Белой металлургии», — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям Наринэ Фатыхова.
Как сообщает пресс-служба предприятия, с начала учебного года на сайте Первоуральского металлургического колледжа для каждого обучающегося доступен «Личный кабинет», в котором консолидирована вся необходимая информация об учебном процессе.
В личном кабинете студенты смогут найти расписание занятий, домашние задания, успеваемость, перечень преподавателей, список литературы, актуальные новости и события. Кроме того, доступны опции по перечню учебных дисциплин и заказу справок в деканате. Благодаря адаптивному дизайну сервис доступен как с компьютера, так и с мобильных устройств.
«Доступ в личный кабинет предоставляется не только студентам и преподавателям программы «Будущее Белой металлургии», но и родителям. Структура сервиса универсальна и наглядна, что позволит с легкостью освоить все опции личного кабинета. Вся необходимая информация будет собрана в одном месте, что позволит студентам учиться эффективнее и оперативно получать обратную связь от преподавателей, а родителям контролировать успеваемость. В перспективе в личном кабинете родители смогут контролировать посещаемость, общаться с преподавателями», — комментирует руководитель департамента по реализации программы «Будущее Белой металлургии» Алексей Смирнов.
В дальнейшем личный кабинет на базе сайта программы «Будущее Белой металлургии» продолжит совершенствоваться, его возможности будут расширяться. В ближайшее время студенты смогут увидеть списки своих достижений, профили одногруппников и журнал посещений. В планах запуск мобильного приложения на основе функционала личного кабинета.
«В рамках клиентоцентричной трансформации Группа ЧТПЗ внедряет современные инструменты взаимодействия не только с внешними, но и внутренними клиентами, интегрируя диджитал-инструменты в образовательный процесс. И это только первый этап трансформации учебного процесса. В дальнейшем мы планируем внедрять и развивать цифровую образовательную платформу, которая позволит оптимизировать функционал под каждого студента образовательной программы «Будущее Белой металлургии», — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям Наринэ Фатыхова.
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