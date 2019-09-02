В Екатеринбурге более 1 тыс. школьников посетили фестиваль профессий «Вперед, в будущее» в парке «Россия — Моя история. Свердловская область»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге около 1,3 тыс. человек посетили фестиваль профессий «Вперед, в будущее», на котором представители различных профессий и специальностей познакомили школьников со своей работой. Мероприятие прошло сегодня, 2 сентября, на площадке Мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история. Свердловская область».«Сегодня на одной из самых креативных, наполненной уникальной исторической информацией площадкок открывается фестиваль профессий. Парк предоставляет вам замечательную возможность подумать: «Кем я буду?». А также понять: «Что я для этого должен сделать? Каким знаниями, какими навыками я должен обладать, чтобы прийти к той мечте, к той профессии, которой я буду заниматься всю жизнь?», — отметила заместитель министра культуры Свердловской области Галина Головина, поздравляя школьников с началом учебного года.В ходе мероприятия приглашенные спикеры рассказали учащимся о работе кинорежиссера, художника, инженера, архитектора, геолога, археолога, артиста, журналиста, сотрудника органов правопорядка, врача и других профессий.Также на площадке парка была продемонстрирована спецтехника — пожарная машина МЧС, автомобили скорой помощи и Центра медицины катастроф. Представители профессий рассказали об устройстве и функционале машин, спасающих человеческие жизни.«Сейчас мировой тренд — с детства формировать себя как специалиста своей будущей профессии. Мы посчитали, что наиболее эффективное привлечение школьников к вопросу — это квест. При этом в наших исторических экспозициях такой квест — это связь с прошлым и взгляд в будущее для молодых людей. Может быть, для кого-то это мероприятие поможет определиться с выбором профессии. Сегодня здесь представлены пятнадцать профессий. Это наш вклад в развитие подрастающего поколения Екатеринбурга и Свердловской области», — отметил заместитель директора ГБУК СО «Мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история. Свердловская область» Андрей Зуев.Он также рассказал, что при выборе профессий, которые сегодня были представлены школьникам, организаторы ориентировались на их востребованность на рынке труда.Кроме того, участникам мероприятия представилась возможность сделать утреннюю зарядку с мастером спорта по боксу, чемпионом мировой лиги ACB Петром Яном (тренируется в Академии единоборств РМК). Также в музее в этот день был представлен первый пояс в карьере знаменитого боксера Майка Тайсона (он получил его в 1986 году) с личной подписью чемпиона.«От нашей школы сюда было направлено всего два класса, мы немного даже поборолись за право участвовать в этом мероприятии. Оно очень нетривиальное и свежее. Это хороший способ предоставить детям новый интересный опыт, который в рамках школы мы дать не можем. Ребятам очень интересно, для них это событие, поэтому они немного возбуждены и даже взбудоражены. У нас уже есть школьники, которые бы хотели работать в МЧС», — поделилась с корреспондентом УрБК учитель обществознания и права школы № 93 Ксения Худякова.