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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ снижается четыре месяца подряд

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в августе упал до 49,1 пункта с 49,3 пункта в июле, говорится в исследовании IHS Markit.



Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее снижение.



Как отмечается в исследовании, август стал четвертым месяцем непрерывного снижения деловой активности в промышленных секторах РФ, передает «Финмаркет».



Падение деловой активности в промышленных секторах РФ в августе было вызвано ослаблением спроса и потерей ключевых клиентов, что привело к максимальному более чем за четыре года сокращению объемов новых заказов. При этом было зафиксировано ослабление и внутреннего, и внешнего спроса. Темпы снижения объемов новых экспортных заказов были максимальными почти за три года темпами.

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