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Официальный курс доллара США вырос на 13 коп., евро снизился на 21 коп.

2 сентябрь 2019 (15:12)

УрБК, Москва, 02.09.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 сентября 2019 года. Курс долл. США вырос на 13 коп. до 66,62 руб., евро снизился на 21 коп. до 73,17 руб.

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