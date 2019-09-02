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Челябинская область заняла 22 место по доступности электроэнергии среди регионов РФ

2 сентябрь 2019 (14:53)

УрБК, Челябинск, 02.09.2019. Челябинская область заняла 22 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения, составленном РИА «Новости».

Стоимость 100 кВт в час в области составляет 325 руб. По сравнению со II полугодием прошлого года она выросла на 3,5%.

Аналитики рассчитали, что на среднемесячную чистую зарплату в регионе в июле можно было купить 9 663 кВт в час.

Согласно документу, больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Напротив, меньше всего — жители Республики Калмыкия.

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