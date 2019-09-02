Новости дня

«МегаФон» и КХЛ заключили новое соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. «МегаФон» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили новое соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



«Оператор будет содействовать популяризации хоккея в России, организует работу фан-зон для болельщиков, проведет автограф-сессии с игроками и другие мероприятия. В преддверии начала хоккейного сезона компания также подготовила инфраструктуру 19 ледовых арен страны, чтобы гарантировать лучшую скорость передачи данных и качество голосовой связи», — говорится в сообщении.



Как отмечает пресс-служба «МегаФона», на ледовых аренах в Екатеринбурге, Челябинске и Магнитогорске обеспечено надежное indoor-покрытие и поддержка быстрого мобильного интернета по технологии LTE-Advanced. Во время домашних игр команды «Автомобилист» трафик на площадке КРК «Уралец», как правило, увеличивается в несколько раз. При этом базовая станция «МегаФона» с символическим именем «Харлей» способна справиться с нагрузкой в часы пик и увеличить скорость интернета до 300 Мбит/с на территории комплекса.



Соглашение о сотрудничестве было подписано 1 сентября в рамках матча за Кубок Открытия сезона между ЦСКА и «Авангардом». В ней приняли участие генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян и президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко. Соглашение наделяет «МегаФон» официальным статусом «Партнер Чемпионата КХЛ», а также «Партнер Недели Звезд Хоккея» и «Партнер Плей-офф Чемпионата КХЛ».



«МегаФон поддерживает КХЛ с момента ее основания, и для нас это особая гордость. Мы рады быть сопричастны к этому не только как партнер, но и как компания, которая внедряет самые передовые технологии. Смотрите самый лучший, самый быстрый русский хоккей на самом быстром интернете. А всем командам желаю в новом сезоне показать яркую и динамичную игру, без травм, радуя всех болельщиков», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.



«С «МегаФоном» нас связывает много эффективных моментов сотрудничества. Огромная гордость и привилегия работать с партнером по всем направлениям. «МегаФон» —надежный партнер на протяжении всего существования Лиги. Это естественно, когда компании-лидеры сотрудничают друг с другом. У нас множество совместных акций, на Неделе Звезд Хоккея «МегаФон», обладающий самым быстрым мобильным интернетом, предоставил уникальную возможность болельщикам качать все, что нужно, и они «прокачали» гигантское количество трафика. У нас много технологических проектов, основанных на быстром интернете. Уверен, что наше сотрудничество будет продолжаться. Признательны всем, кто пользуется услугами «МегаФона», — прокомментировал президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:02</span><br /><strong>«МегаФон» и КХЛ заключили новое соглашение о сотрудничестве</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. «МегаФон» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) заключили новое соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089582-megafon-i-khl-zaklyuchili-novoe-soglashenie-o-sotrudnichestve.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: