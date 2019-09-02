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В минувшие выходные в Свердловской области судебные приставы за долги арестовали 12 автомобилей

2 сентябрь 2019 (13:46)

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В ходе рейда, который провели сотрудники ГИБДД Екатеринбурга и судебные приставы в минувшие выходные, было арестовано 12 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП Росси по Свердловской области.

Рейд проходил на перекрестке улиц Фурманова — Белинского, на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге, на Кольцовском тракте, а также в Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском, Каменске-Уральском, Первоуральске.

Использовались специальные камеры, фиксирующие не только нарушителей ПДД, но и должников, и система «Дорожный пристав». Всего было оплачено 29 тыс. руб. задолженностей за штрафы ГИБДД.

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