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Авиабилеты в России к концу года подорожают на 9-10%

2 сентябрь 2019 (12:03)

Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года в России вырастет на 9-10% по сравнению с прошлым годом, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Бориса Шокурова.

В 2018 году операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд руб. А уже в I квартале текущего года авиакомпании потеряли, по данным АЭВТ, 45 млрд руб. Это на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а в I и IV — всегда убыточны. Однако по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается», — уточнил Шокуров.

Поднять цены в указанных пределах компании заставит, в частности, от подорожания авиакеросина. В АЭВТ и авиакомпаниях считают малоэффективным механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо (демпфер). Так, Шокуров отметил, что установленная кабмином планка слишком высока — условия демпфера не позволят авиакомпаниям получить компенсацию. В пресс-службе Минфина пояснили, что российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера, если нефть подорожает до 65 долл. США за баррель.

Эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации согласны с прогнозом, отмечая помимо роста стоимости авиакеросина и продолжающееся увеличение цен на аэропортовое обслуживание.

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