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ММК начал разрабатывать проект музейно-образовательного комплекса

УрБК, Магнитогорск, 02.09.2019. В Магнитогорске продолжается реализация проекта «Притяжение», инициатором и организатором которого является председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



«Проект, не имеющий аналогов в России, ориентирован на создание комфортной городской среды качественно нового уровня на территории в 400 гектаров, принадлежащей ММК. Здесь будут сконцентрированы современные спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты, где жители и гости города смогут активно отдыхать, заниматься спортом, получать качественную медицинскую помощь, повышать образовательный и культурный уровень», — говорится в сообщении.



Центральной частью проекта «Притяжение» станет музейно-образовательный кластер. Для того, чтобы наполнить его современным содержанием, актуальными технологиями и возможностями, Магнитку для консультирования посетил заместитель директора по цифровому развитию Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве Владимир Определенов. У него есть опыт разработки более 40 проектов с Министерством культуры России, Третьяковской галереей, Государственным Эрмитажем, Русским музеем и Российской государственной библиотекой.



В Магнитогорске эксперт ознакомился с экспозициями историко-краеведческого музея, технического музея ММК, посетил достопримечательности Магнитки. По его мнению, музейно-просветительский центр должен стать важной составляющей проекта.



«Как я понял, Магнитка привыкла замахиваться на глобальные вещи и успешно их реализовывать. Сегодня на каждую институцию смотрят со всего мира, и даже небольшой музей может позиционироваться глобально», — отметил Владимир Определенов.



«Музейно-образовательный кластер — ядро, сердце проекта «Притяжение», наиболее сложный из всех объектов с точки зрения наполнения, развития, эксплуатации. Сейчас проект в стадии эскизного проектирования всей территории, расположенных на ней объектов, зданий, сооружений, в том числе и музейно-образовательного кластера. Комплекс взаимосвязанных и дополняющих друг друга объектов: музейно-образовательный комплекс, тематический парк с музеем под открытым небом — будет интегрирован в общее парковое пространство. Сейчас разрабатывается музейно-образовательная концепция, которая должна быть сформирована до конца текущего года. После этого можно будет выдавать задание на проектирование и двигаться дальше», — рассказал руководитель проекта «Притяжение» Максим Ясько.



Планы по реализации проекта «Притяжение» включены в стратегию развития Магнитогорска до 2035 года. Освоение территории будет идти поэтапно. Помимо музейно-образовательного комплекса, одним из центров «Притяжения» станет спортивный кластер с бассейном, крытой ледовой ареной, крытыми и открытыми спортивными площадками. Многофункциональный медицинский центр, оснащённый современным оборудованием, будет оказывать как первичную медико-санитарную и специализированную помощь, так и высокотехнологичную. Парковую территорию разделят на несколько зон: территория семейного отдыха — с прогулочными дорожками, беседками, игровыми площадками, искусственными водоемами; зона активного отдыха — с парких аттракционов; площадки для проведения культурных и спортивных мероприятий, а также природный парк.



«Рад, что идея проекта получает живой отклик и поддержку не только магнитогорцев. Уверен, что его реализация обеспечит качественно новый уровень образования, отдыха, медицинских услуг и занятий спортом для всех жителей и гостей города, даст отсчет новейшей истории Магнитогорска — города качественно новых условий для жизни и новых возможностей», — сказал Виктор Рашников.

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