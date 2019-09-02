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В Свердловской области электроэнергия во II квартале подорожала на 4,9%





Таким образом, Свердловская область заняла 34 место в



При этом, согласно исследованию, больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области (34 436 кВт в час), Ямало-Ненецкого автономного округа (29 741 кВт в час) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (21 977 кВт в час). Напротив, меньше всего — жители Республики Калмыкия (4 876 кВт в час). УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Свердловской области стоимость одного кВт в час по сравнению со II кварталом прошлого года подорожала на 4,9% до 408 руб. за 100 кВт в час в июле. В результате на среднемесячную чистую зарплату житель региона в июле текущего года мог бы купить 9 663 кВт в час. Такие данные получили аналитики РИА «Новости».Таким образом, Свердловская область заняла 34 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения, составленном агентством.При этом, согласно исследованию, больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области (34 436 кВт в час), Ямало-Ненецкого автономного округа (29 741 кВт в час) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (21 977 кВт в час). Напротив, меньше всего — жители Республики Калмыкия (4 876 кВт в час).

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:47</span><br /><strong>В Свердловской области электроэнергия во II квартале подорожала на 4,9%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Свердловской области стоимость одного кВт в час по сравнению со II кварталом прошлого года подорожала на 4,9% до 408 руб. за 100 кВт в час в июле. В результате на среднемесячную чистую зарплату житель региона в июле текущего года мог бы купить 9 663 кВт в час. Такие данные получили аналитики РИА «Новости».</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089574-v-sverdlovskoy-oblasti-elektroenergiya-vo-ii-kvartale-podorozhala-na-49.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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