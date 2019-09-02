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В Свердловской области электроэнергия во II квартале подорожала на 4,9%
2 сентябрь 2019 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Свердловской области стоимость одного кВт в час по сравнению со II кварталом прошлого года подорожала на 4,9% до 408 руб. за 100 кВт в час в июле. В результате на среднемесячную чистую зарплату житель региона в июле текущего года мог бы купить 9 663 кВт в час. Такие данные получили аналитики РИА «Новости».
Таким образом, Свердловская область заняла 34 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения, составленном агентством.
При этом, согласно исследованию, больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области (34 436 кВт в час), Ямало-Ненецкого автономного округа (29 741 кВт в час) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (21 977 кВт в час). Напротив, меньше всего — жители Республики Калмыкия (4 876 кВт в час).
Таким образом, Свердловская область заняла 34 место в рейтинге регионов России по доступности электроэнергии для населения, составленном агентством.
При этом, согласно исследованию, больше всего электроэнергии на среднемесячную зарплату могут купить жители Иркутской области (34 436 кВт в час), Ямало-Ненецкого автономного округа (29 741 кВт в час) и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (21 977 кВт в час). Напротив, меньше всего — жители Республики Калмыкия (4 876 кВт в час).
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