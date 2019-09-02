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Ко Дню знаний УБРиР запустил социальный проект «Карта школьника»
2 сентябрь 2019 (11:20)
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. Ко Дню знаний Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил социальный проект «Карта школьника», в рамках которого ученики с 1 по 11 класс получают дебетовые карты банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Дети смогут использовать эти карты для оплаты обедов в школе, а также в качестве пропуска в учебное заведение. Кроме того, в некоторых школах карта заменит читательский билет в библиотеку. Выпуск и обслуживание дебетовых карт на протяжении всего срока действия будет бесплатным. Детские карты будут привязаны к родительскому счету, таким образом, взрослые смогут самостоятельно устанавливать лимиты трат по карте ребенка через интернет-банк или мобильное приложение. А приятным бонусом для родителей будет кэшбэк до 10% на детские категории товаров», — говорится в сообщении.
По словам начальника управления продаж банковских продуктов УБРиР Сергея Зиновьева, основная цель проекта — обеспечить учеников и их родителей удобным и функциональным инструментом и поспособствовать развитию финансовой грамотности.
«Для нас это социальный проект, направленный прежде всего на формирование финансовой культуры в обществе, а не на получение прибыли. По статистике, 44% россиян испытывают потребность в повышении уровня знаний и навыков в финансовой сфере. Но мне кажется, азам финансовой грамотности важно обучать не только взрослых, но и детей. Этот проект — своеобразная инвестиция в подрастающее поколение. В этом году мы обеспечили дебетовыми картами школьников в нескольких городах Свердловской области, а также в Челябинске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Омске. В перспективе планируем масштабировать проект и на другие территории», — рассказал С. Зиновьев.
Напомним, УБРиР уделяет большое значение повышению финансовой грамотности населения. Так, в сентябре 2018 года был запущен социальный проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР». В рамках этого проекта на регулярной основе проводятся бесплатные семинары, вебинары, лекции, детские квесты, разговорные клубы, мастер-классы. Принять участие в мероприятиях могут абсолютно все: как действующие клиенты, так и те, кто не обслуживается в банке. В рамках проекта есть отдельные программы, рассчитанные на слушателей школьного возраста.
«Дети смогут использовать эти карты для оплаты обедов в школе, а также в качестве пропуска в учебное заведение. Кроме того, в некоторых школах карта заменит читательский билет в библиотеку. Выпуск и обслуживание дебетовых карт на протяжении всего срока действия будет бесплатным. Детские карты будут привязаны к родительскому счету, таким образом, взрослые смогут самостоятельно устанавливать лимиты трат по карте ребенка через интернет-банк или мобильное приложение. А приятным бонусом для родителей будет кэшбэк до 10% на детские категории товаров», — говорится в сообщении.
По словам начальника управления продаж банковских продуктов УБРиР Сергея Зиновьева, основная цель проекта — обеспечить учеников и их родителей удобным и функциональным инструментом и поспособствовать развитию финансовой грамотности.
«Для нас это социальный проект, направленный прежде всего на формирование финансовой культуры в обществе, а не на получение прибыли. По статистике, 44% россиян испытывают потребность в повышении уровня знаний и навыков в финансовой сфере. Но мне кажется, азам финансовой грамотности важно обучать не только взрослых, но и детей. Этот проект — своеобразная инвестиция в подрастающее поколение. В этом году мы обеспечили дебетовыми картами школьников в нескольких городах Свердловской области, а также в Челябинске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Омске. В перспективе планируем масштабировать проект и на другие территории», — рассказал С. Зиновьев.
Напомним, УБРиР уделяет большое значение повышению финансовой грамотности населения. Так, в сентябре 2018 года был запущен социальный проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР». В рамках этого проекта на регулярной основе проводятся бесплатные семинары, вебинары, лекции, детские квесты, разговорные клубы, мастер-классы. Принять участие в мероприятиях могут абсолютно все: как действующие клиенты, так и те, кто не обслуживается в банке. В рамках проекта есть отдельные программы, рассчитанные на слушателей школьного возраста.
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