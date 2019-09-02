Новости дня

Ко Дню знаний УБРиР запустил социальный проект «Карта школьника»

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. Ко Дню знаний Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил социальный проект «Карта школьника», в рамках которого ученики с 1 по 11 класс получают дебетовые карты банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Дети смогут использовать эти карты для оплаты обедов в школе, а также в качестве пропуска в учебное заведение. Кроме того, в некоторых школах карта заменит читательский билет в библиотеку. Выпуск и обслуживание дебетовых карт на протяжении всего срока действия будет бесплатным. Детские карты будут привязаны к родительскому счету, таким образом, взрослые смогут самостоятельно устанавливать лимиты трат по карте ребенка через интернет-банк или мобильное приложение. А приятным бонусом для родителей будет кэшбэк до 10% на детские категории товаров», — говорится в сообщении.



По словам начальника управления продаж банковских продуктов УБРиР Сергея Зиновьева, основная цель проекта — обеспечить учеников и их родителей удобным и функциональным инструментом и поспособствовать развитию финансовой грамотности.



«Для нас это социальный проект, направленный прежде всего на формирование финансовой культуры в обществе, а не на получение прибыли. По статистике, 44% россиян испытывают потребность в повышении уровня знаний и навыков в финансовой сфере. Но мне кажется, азам финансовой грамотности важно обучать не только взрослых, но и детей. Этот проект — своеобразная инвестиция в подрастающее поколение. В этом году мы обеспечили дебетовыми картами школьников в нескольких городах Свердловской области, а также в Челябинске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Омске. В перспективе планируем масштабировать проект и на другие территории», — рассказал С. Зиновьев.



Напомним, УБРиР уделяет большое значение повышению финансовой грамотности населения. Так, в сентябре 2018 года был запущен социальный проект «Гид по финансам. Советы от УБРиР». В рамках этого проекта на регулярной основе проводятся бесплатные семинары, вебинары, лекции, детские квесты, разговорные клубы, мастер-классы. Принять участие в мероприятиях могут абсолютно все: как действующие клиенты, так и те, кто не обслуживается в банке. В рамках проекта есть отдельные программы, рассчитанные на слушателей школьного возраста.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">02 сентябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:20</span><br /><strong>Ко Дню знаний УБРиР запустил социальный проект «Карта школьника»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. Ко Дню знаний Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил социальный проект «Карта школьника», в рамках которого ученики с 1 по 11 класс получают дебетовые карты банка. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089573-ko-dnyu-znaniy-ubrir-zapustil-socialnyy-proekt-karta-shkolnika.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: