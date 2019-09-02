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Россия снизила ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили

УрБК, Москва, 02.09.2019. Россия с 1 сентября в рамках выполнения обязательств, которые были предусмотрены договором о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), в последний раз снизила ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили. Об этом сообщает РИА «Новости».



Согласно данным обязательствам, с 1 сентября ввозные таможенные пошлины на новые иномарки снижаются с 17% до 15%, а на подержанные — с 22% до 17%.



По остальным категориям автотехники Россия все свои обязательства перед ВТО уже выполнила.

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