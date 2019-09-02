Новости дня
Россия снизила ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили
2 сентябрь 2019 (10:54)
УрБК, Москва, 02.09.2019. Россия с 1 сентября в рамках выполнения обязательств, которые были предусмотрены договором о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), в последний раз снизила ввозные таможенные пошлины на легковые автомобили. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно данным обязательствам, с 1 сентября ввозные таможенные пошлины на новые иномарки снижаются с 17% до 15%, а на подержанные — с 22% до 17%.
По остальным категориям автотехники Россия все свои обязательства перед ВТО уже выполнила.
Согласно данным обязательствам, с 1 сентября ввозные таможенные пошлины на новые иномарки снижаются с 17% до 15%, а на подержанные — с 22% до 17%.
По остальным категориям автотехники Россия все свои обязательства перед ВТО уже выполнила.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Россия подала иск в ВТО по пошлинам США на сталь и алюминий
- Таможенные ставки на ввоз иномарок в Россию останутся на прежнем уровне до 2015 года
- С 1 сентября 2010 года ввозные таможенные пошлины должны уплачиваться отдельными платежными документами
- Министерство промышленности и торговли РФ выступает против снижения импортных пошлин на авто
- Правительство РФ продлило срок действия ставок импортных таможенных пошлин на автомобили