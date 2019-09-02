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На ЕВРАЗ ЗСМК устанавливают навигационную систему на железнодорожном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК устанавливают навигационное оборудование на базе ГЛОНАСС и датчики расхода топлива на железнодорожном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Навигационная система отслеживает перемещение локомотивов, их скорость, направление, остановки. Датчики расхода топлива контролируют показатели использования горючего. Это позволит оптимально выстраивать логистику транспортного подразделения комбината, распределять нагрузку на подвижной состав и оперативно реагировать на внештатные ситуации», — говорится в сообщении.



С 2018 года уже оснащен навигационной системой автотранспорт ЕВРАЗ ЗСМК. Завершить установку системы на всех видах транспорта комбинат планирует к концу 2019 года. В результате предприятие сформирует единую транспортную карту. Полученные данные заносятся в единую базу данных и используются для анализа показателей работы и улучшения производственной деятельности.



Сегодня 95% всех грузов, которые получает и отправляет ЕВРАЗ ЗСМК, перевозят железнодорожным транспортом. Длина железнодорожных путей предприятия составляет порядка 500 км. Ежедневно по путям комбината проходят более 4 тыс. вагонов и 70 локомотивов.



Автотранспортный цех комбината располагает 250 автомобилями, грузоподъемностью от 1,5 до 65 т.

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