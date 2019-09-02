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Долги россиян с просрочкой более 90 дней составляют 14 млн рублей
2 сентябрь 2019 (09:22)
УрБК, Москва, 02.09.2019. Россияне на текущий момент накопили около 14 миллионов кредитов с просрочкой более 90 дней. Данный показатель вырос с сначала года на 12%, сообщил РИА «Новости» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
«На текущий момент просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13-14 млн ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается. Напомним, что три года назад лишь 10 млн кредитов были дефолтными, а в начале этого года — 12,5 млн ссуд», — сказал он.
Эльман Мехтиев связал увеличение числа безнадежных кредитов со «сложной ситуацией с реальными доходами населения, когда денег не хватает на очередной платеж». Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во II квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
По данным ЦБ, просроченная задолженность физических лиц перед банками на текущий момент превышает 759 млн рублей. «Однако статистика строится на основании РСБУ и не учитывает проценты и штрафы, поэтому реальная сумма долга как минимум в два раза больше», — уверен Эльман Мехтиев.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.
Позднее Максим Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.
«На текущий момент просроченными кредитами со сроком больше 90 дней являются порядка 13-14 млн ссуд, причем данный показатель постоянно увеличивается. Напомним, что три года назад лишь 10 млн кредитов были дефолтными, а в начале этого года — 12,5 млн ссуд», — сказал он.
Эльман Мехтиев связал увеличение числа безнадежных кредитов со «сложной ситуацией с реальными доходами населения, когда денег не хватает на очередной платеж». Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии 2019 года снизились на 1,3% в годовом выражении, во II квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом.
По данным ЦБ, просроченная задолженность физических лиц перед банками на текущий момент превышает 759 млн рублей. «Однако статистика строится на основании РСБУ и не учитывает проценты и штрафы, поэтому реальная сумма долга как минимум в два раза больше», — уверен Эльман Мехтиев.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне заявила, что высокая закредитованность населения не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребкредитования продолжится существующими темпами.
Позднее Максим Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.
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