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В Екатеринбурге на 19 дней закроют движение по улице Ирбитской

2 сентябрь 2019 (09:02)

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. В Екатеринбурге закрыли движение по улице Ирбитской от дома № 4 до дома № 8 в связи со строительными работами. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации города.

Перекрытие будет действовать со 2 по 20 сентября текущего года.

«После проведения необходимых работ строители восстановят элементы нарушенного благоустройства в сроки, указанные в разрешении на проведение земляных работ», — говорится в сообщении.

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