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На территории ТОСЭР в Новоуральске открылось производство первого резидента
30 август 2019 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Первый резидент Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Новоуральске — ООО «Уральский завод капитального ремонта» — открыл производство на площадке города, сообщает пресс-служба АО «УЭХК» (входит в ГК «Росатом»).
Уральский завод капитального ремонта разместился на площадях ООО «АМК-УЭХК» на почти 500 кв. м., при этом сейчас ведется работа по оснащению подъемными механизмами и другим необходимым оборудованием еще одного помещения площадью 600 кв. м. Объем инвестиций, который учредитель — ООО «ПромСтанкоГрупп» — готов вложить в развитие производства — более 24 млн руб. в течение трех лет. Прежде всего, по словам пресс-службы, средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования, оснастки. Также сообщается, что до конца сентября численность сотрудников завода должна достичь 40 человек, а в перспективе трех лет — минимум 68.
«Ставку делаем на жителей Новоуральска: инженеров-электронщиков, наладчиков ЧПУ, механиков. Также нужны слесари-ремонтники, шлифовщики, электрики, сварщики», — уточняет Руслан Файз.
Основная деятельность резидента — капитальный, текущий и аварийный ремонт станков, прессов, листогибочного и другого общепромышленного оборудования, в ближайших планах — ремонт и обслуживание оборудования и инженерных сетей.
«Сегодня предприятие активно оказывает услуги как по заключенным договорам, так и по поиску новых заказчиков. На данный момент действуют контракты по обслуживанию и ремонту станков с крупными предприятиями Свердловской области. Выходим на заключение договоров по капремонту, в частности, с нефтяными предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа», — отмечает гендиректор ООО «Уральский завод капитального ремонта» Руслан Файз.
Как отметил руководитель предприятия, первопричиной получения статуса резидента стали налоговые преференции.
«Это снижение взноса в социальные фонды с 30% до 7,6%. Действуют налоговые льготы на прибыль: в течение 5 лет в федеральный бюджет — 0%, в региональный — не более 5%. У нас появляется возможность вкладывать средства в развитие производства и стимулирование работников. Еще один плюс ТОСЭР — свободная таможенная зона. Это позволяет оказывать сервисные услуги зарубежным заказчикам, которые приходят к нам через нашего инвестора», — сказал он.
Уральский завод капитального ремонта разместился на площадях ООО «АМК-УЭХК» на почти 500 кв. м., при этом сейчас ведется работа по оснащению подъемными механизмами и другим необходимым оборудованием еще одного помещения площадью 600 кв. м. Объем инвестиций, который учредитель — ООО «ПромСтанкоГрупп» — готов вложить в развитие производства — более 24 млн руб. в течение трех лет. Прежде всего, по словам пресс-службы, средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования, оснастки. Также сообщается, что до конца сентября численность сотрудников завода должна достичь 40 человек, а в перспективе трех лет — минимум 68.
«Ставку делаем на жителей Новоуральска: инженеров-электронщиков, наладчиков ЧПУ, механиков. Также нужны слесари-ремонтники, шлифовщики, электрики, сварщики», — уточняет Руслан Файз.
Основная деятельность резидента — капитальный, текущий и аварийный ремонт станков, прессов, листогибочного и другого общепромышленного оборудования, в ближайших планах — ремонт и обслуживание оборудования и инженерных сетей.
«Сегодня предприятие активно оказывает услуги как по заключенным договорам, так и по поиску новых заказчиков. На данный момент действуют контракты по обслуживанию и ремонту станков с крупными предприятиями Свердловской области. Выходим на заключение договоров по капремонту, в частности, с нефтяными предприятиями Ханты-Мансийского автономного округа», — отмечает гендиректор ООО «Уральский завод капитального ремонта» Руслан Файз.
Как отметил руководитель предприятия, первопричиной получения статуса резидента стали налоговые преференции.
«Это снижение взноса в социальные фонды с 30% до 7,6%. Действуют налоговые льготы на прибыль: в течение 5 лет в федеральный бюджет — 0%, в региональный — не более 5%. У нас появляется возможность вкладывать средства в развитие производства и стимулирование работников. Еще один плюс ТОСЭР — свободная таможенная зона. Это позволяет оказывать сервисные услуги зарубежным заказчикам, которые приходят к нам через нашего инвестора», — сказал он.
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