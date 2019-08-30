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Североуральские власти отказались проводить дополнительные исследования рек вблизи карьеров УГМК





«Осуществление экологического контроля качества воды в ручье Медвежьем, реках Ольховка, Тамшер, Шегультан относятся к полномочиям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которой осуществляет эксплуатирующей организацией», — говорится в письме администрации округа на имя председателя движения «Живой Шемур» Юлии Епишиной.



«Исследование воды, поступающей в распределительную сеть с насосной станции 2-го подъема СВДУ, на показатели: медь марганец, железо, алюминий проводит один раз в год аккредитованная лаборатория Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ежемесячно — лаборатория химико-бактериологического анализа питьевых и сточных вод МУП «Комэнергоресурс». Расширение программы исследований должно иметь основания — превышение допустимых норм и иные показатели, подтвержденные лабораторными исследованиями», — сообщается в документе.







Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.



Также экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральск и поселков. УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко отказал активистам организации «Живой Шемур» в просьбе включить в муниципальную программу развития городского округа на 2020-2025 годы исследование на тяжелые металлы питьевой воды из Северо-восточного дренажного узла (СВДУ) и мониторинг рек Шегультан, Тамшер, Ольховка. Соответствующий документ размещен на сайте экологического движения.«Осуществление экологического контроля качества воды в ручье Медвежьем, реках Ольховка, Тамшер, Шегультан относятся к полномочиям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которой осуществляет эксплуатирующей организацией», — говорится в письме администрации округа на имя председателя движения «Живой Шемур» Юлии Епишиной.«Исследование воды, поступающей в распределительную сеть с насосной станции 2-го подъема СВДУ, на показатели: медь марганец, железо, алюминий проводит один раз в год аккредитованная лаборатория Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ежемесячно — лаборатория химико-бактериологического анализа питьевых и сточных вод МУП «Комэнергоресурс». Расширение программы исследований должно иметь основания — превышение допустимых норм и иные показатели, подтвержденные лабораторными исследованиями», — сообщается в документе.Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.Также экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральск и поселков.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:29</span><br /><strong>Североуральские власти отказались проводить дополнительные исследования рек вблизи карьеров УГМК</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко отказал активистам организации «Живой Шемур» в просьбе включить в муниципальную программу развития городского округа на 2020-2025 годы исследование на тяжелые металлы питьевой воды из Северо-восточного дренажного узла (СВДУ) и мониторинг рек Шегультан, Тамшер, Ольховка. Соответствующий документ размещен на </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089563-severouralskie-vlasti-otkazalis-provodit-dopolnitelnye-issledovaniya-rek-vblizi-karerov-ugmk.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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