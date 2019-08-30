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Североуральские власти отказались проводить дополнительные исследования рек вблизи карьеров УГМК
30 август 2019 (17:29)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко отказал активистам организации «Живой Шемур» в просьбе включить в муниципальную программу развития городского округа на 2020-2025 годы исследование на тяжелые металлы питьевой воды из Северо-восточного дренажного узла (СВДУ) и мониторинг рек Шегультан, Тамшер, Ольховка. Соответствующий документ размещен на сайте экологического движения.
«Осуществление экологического контроля качества воды в ручье Медвежьем, реках Ольховка, Тамшер, Шегультан относятся к полномочиям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которой осуществляет эксплуатирующей организацией», — говорится в письме администрации округа на имя председателя движения «Живой Шемур» Юлии Епишиной.
«Исследование воды, поступающей в распределительную сеть с насосной станции 2-го подъема СВДУ, на показатели: медь марганец, железо, алюминий проводит один раз в год аккредитованная лаборатория Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ежемесячно — лаборатория химико-бактериологического анализа питьевых и сточных вод МУП «Комэнергоресурс». Расширение программы исследований должно иметь основания — превышение допустимых норм и иные показатели, подтвержденные лабораторными исследованиями», — сообщается в документе.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
Также экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральск и поселков.
«Осуществление экологического контроля качества воды в ручье Медвежьем, реках Ольховка, Тамшер, Шегультан относятся к полномочиям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический надзор, о состоянии водных объектов, забор (изъятие) водных ресурсов из которой осуществляет эксплуатирующей организацией», — говорится в письме администрации округа на имя председателя движения «Живой Шемур» Юлии Епишиной.
«Исследование воды, поступающей в распределительную сеть с насосной станции 2-го подъема СВДУ, на показатели: медь марганец, железо, алюминий проводит один раз в год аккредитованная лаборатория Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и ежемесячно — лаборатория химико-бактериологического анализа питьевых и сточных вод МУП «Комэнергоресурс». Расширение программы исследований должно иметь основания — превышение допустимых норм и иные показатели, подтвержденные лабораторными исследованиями», — сообщается в документе.
Ранее специалисты заповедника «Денежкин камень» обвинили ОАО «Святогор» (входит в состав УГМК) в сбросе отходов производства в протекающие через природоохранную территорию водные артерии, заявив о загрязнении нескольких уральских рек карьерами Северного медно-цинкового рудника: Шемур, Ново-Шемур и Тарньёр, которыми владеет компания.
Также экологи отмечают, что воды реки Шегультан питают месторождение подземных вод, из которого обеспечивается водоснабжение города Североуральск и поселков.
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