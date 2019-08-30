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Компания «ФОРЭС» выделила 450 тыс. рублей на покупку инвентаря для детского хоккейного клуба

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ООО «ФОРЭС» и завод «Технокерамика» (предприятие-партнер «ФОРЭС») выделили 450 тыс. руб. на покупку оборудования для детского хоккейного клуба «Технокерамика», который действует при шадринской школе № 8. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Хоккейный клуб получил этим летом три новых велотренажера и два тренажера для гребли.



«Мечтали о таких тренажерах давно. Велосипед развивает силу ног, необходимую для бега на коньках. А гребля — и ноги, и руки, и спину, и пресс», — приводит пресс-служба слова тренера клуба Станислава Сафарова.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 17:07</span><br /><strong>Компания «ФОРЭС» выделила 450 тыс. рублей на покупку инвентаря для детского хоккейного клуба</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ООО «ФОРЭС» и завод «Технокерамика» (предприятие-партнер «ФОРЭС») выделили 450 тыс. руб. на покупку оборудования для детского хоккейного клуба «Технокерамика», который действует при шадринской школе № 8. Об этом сообщает пресс-служба компании.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089562-kompaniya-fores-vydelila-450-tys-rubley-na-pokupku-inventarya-dlya-detskogo-hokkeynogo-kluba.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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