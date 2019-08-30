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Компания «ФОРЭС» выделила 450 тыс. рублей на покупку инвентаря для детского хоккейного клуба
30 август 2019 (17:07)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. ООО «ФОРЭС» и завод «Технокерамика» (предприятие-партнер «ФОРЭС») выделили 450 тыс. руб. на покупку оборудования для детского хоккейного клуба «Технокерамика», который действует при шадринской школе № 8. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Хоккейный клуб получил этим летом три новых велотренажера и два тренажера для гребли.
«Мечтали о таких тренажерах давно. Велосипед развивает силу ног, необходимую для бега на коньках. А гребля — и ноги, и руки, и спину, и пресс», — приводит пресс-служба слова тренера клуба Станислава Сафарова.
Хоккейный клуб получил этим летом три новых велотренажера и два тренажера для гребли.
«Мечтали о таких тренажерах давно. Велосипед развивает силу ног, необходимую для бега на коньках. А гребля — и ноги, и руки, и спину, и пресс», — приводит пресс-служба слова тренера клуба Станислава Сафарова.
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