Новости дня
В Екатеринбурге в 31 августа и 1 сентября пройдет ярмарка выходного дня и отметят День народов Среднего Урала
30 август 2019 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Традиционная ярмарка выходного дня пройдет в Екатеринбурге в ближайшие выходные дни, 31 августа и 1 сентября. В связи с её проведением автопарковку на площади 1905 года закроют уже 30 августа с 19.00.
В предстоящую субботу, 31 августа, в ЦПКиО имени В. В. Маяковского состоится праздник силовых структур «Служба — дни и ночи», посвященный 100-летию со дня образования Главного управления МВД России по Свердловской области. Мероприятие открыто для всех посетителей парка.
1 сентября на площадке парка семейного отдыха «Таганская слобода» (улица Бебеля, 111) будут отмечать День народов Среднего Урала. Будут представлены более 30 национальных подворий. В этом году праздник посвящён не только дружбе народов, но и 85-летию Свердловской области, и проведению Международного года языков коренных народов.
В тот же день футбольный клуб «Урал» в рамках 8 тура чемпионата России примет на «Екатеринбург Арене» очередного соперника. Им станет «Краснодар», занимающий первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча — в 16.00.
В субботу в 14.00 субботы в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» — улица Царская, 7 (Толмачева, 41) — откроется мастер-класс, где можно познакомиться с генеалогией — наукой, которая поможет составить и оформить родословное древо своей семьи, создать герб рода, узнать происхождение фамилии.
А после мастер-класса состоится экскурсия. Гости узнают истории бунтов и революций на Урале; как строился город; какую роль в культурном облике города и в судьбе многих русских писателей сыграл Сибирский тракт.
Вечером в субботу в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоится премьера авангардной оперы «Патетическая оратория». Оркестр, хоры, солисты, танцоры: 50 человек исполнят произведение на музыку Свиридова, Ситникова и стихи Маяковского.
С 1 сентября в 18.00 в «Доме Маклецкого» (улица Тургенева, 15) начнётся образовательный курс, посвящённый современной философии. Встречи пройдут в формате обсуждения прочитанной книги. Начнут с работ классиков марксизма, затем участники перейдут к современным течениям. Всего планируется 21 встреча, а весь курс займет год. Вход свободный.
Третий сезон резидентской программы «Дома Метенкова» (улица Карла Либкнехта, 36), существующей с 2016 года, продолжает выставка Марианн Мюллер. В своем проекте швейцарская художница неожиданно соединяет эстетику старинного фотоателье Вениамина Метенкова с исследованием материальных и социальных преобразований в интерьерах конструктивистских домов.
В предстоящую субботу, 31 августа, в ЦПКиО имени В. В. Маяковского состоится праздник силовых структур «Служба — дни и ночи», посвященный 100-летию со дня образования Главного управления МВД России по Свердловской области. Мероприятие открыто для всех посетителей парка.
1 сентября на площадке парка семейного отдыха «Таганская слобода» (улица Бебеля, 111) будут отмечать День народов Среднего Урала. Будут представлены более 30 национальных подворий. В этом году праздник посвящён не только дружбе народов, но и 85-летию Свердловской области, и проведению Международного года языков коренных народов.
В тот же день футбольный клуб «Урал» в рамках 8 тура чемпионата России примет на «Екатеринбург Арене» очередного соперника. Им станет «Краснодар», занимающий первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча — в 16.00.
В субботу в 14.00 субботы в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» — улица Царская, 7 (Толмачева, 41) — откроется мастер-класс, где можно познакомиться с генеалогией — наукой, которая поможет составить и оформить родословное древо своей семьи, создать герб рода, узнать происхождение фамилии.
А после мастер-класса состоится экскурсия. Гости узнают истории бунтов и революций на Урале; как строился город; какую роль в культурном облике города и в судьбе многих русских писателей сыграл Сибирский тракт.
Вечером в субботу в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский» состоится премьера авангардной оперы «Патетическая оратория». Оркестр, хоры, солисты, танцоры: 50 человек исполнят произведение на музыку Свиридова, Ситникова и стихи Маяковского.
С 1 сентября в 18.00 в «Доме Маклецкого» (улица Тургенева, 15) начнётся образовательный курс, посвящённый современной философии. Встречи пройдут в формате обсуждения прочитанной книги. Начнут с работ классиков марксизма, затем участники перейдут к современным течениям. Всего планируется 21 встреча, а весь курс займет год. Вход свободный.
Третий сезон резидентской программы «Дома Метенкова» (улица Карла Либкнехта, 36), существующей с 2016 года, продолжает выставка Марианн Мюллер. В своем проекте швейцарская художница неожиданно соединяет эстетику старинного фотоателье Вениамина Метенкова с исследованием материальных и социальных преобразований в интерьерах конструктивистских домов.
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