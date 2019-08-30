ММК повышает эффективность производства

По итогам I полугодия 2019 года экономический эффект от реализации программ по повышению эффективности производства на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) превысил 2,5 млрд руб., сообщает Управление информации и общественных связей ММК.В рамках принятых в 2015 году стратегических инициатив, направленных на повышение операционной и функциональной эффективности, Группа ММК на протяжении ряда лет ведет последовательную комплексную работу по снижению расхода всех видов ресурсов и поиску резервов дальнейшего повышения эффективности. В результате с 2016 года компания получила 18,5 млрд руб. дополнительной прибыли, в том числе свыше 2,7 млрд руб. за счет реализации малобюджетных высокоэффективных инвестпроектов (Baby Capex).В I полугодии 2019 года оптимизация технологических процессов обеспечила эффект в 1,2 млрд руб., экономический эффект от внедрения Baby Capex составил 492 млн руб., от изобретательства и рационализаторства — свыше 300 млн руб., от реализации мероприятий по энергосбережению — 526 млн руб.Как отметили представители ММК, взгляд на повышение эффективности через призму сбереженных ресурсов дает следующую картину: наибольший экономический эффект обеспечила экономия топливно-энергетических ресурсов (1,24 млрд руб.), сырья и основных материалов (637 млн руб.), а также вспомогательных материалов (375 млн руб.). Суммарный экономический эффект за шесть месяцев 2019 года составил более 2,5 млрд руб.По сообщению Управления информации и общественных связей комбината, жесткий контроль за расходованием ресурсов и поиск внутренних резервов уменьшения затрат позволяют ММК снижать негативное влияние рыночных факторов, обеспечивать конкурентоспособность своей продукции и занимать прочные позиции в числе лидеров отечественной и мировой черной металлургии по показателям экономической эффективности.Ранее генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев встретился с лучшими рационализаторами и изобретателями комбината — победителями конкурсов «Лучшее рационализаторское предложение» и «Лучший молодой рационализатор и изобретатель» по итогам 2018 года. Среди них представители разных подразделений предприятия — доменного, кислородного цехов, управления логистики, паросилового цеха, научно-технического центра.Встреча традиционно проходила в формате делового завтрака.«Встреча в таком формате позволяет руководителю предприятия увидеть, кто же такие эти люди, активные изобретатели. И получить обратную связь, предложения, советы, касающиеся рационализаторской деятельности на комбинате. Что можно и нужно сделать, чтобы работа стала более эффективной. Несмотря на то, что рационализаторство — беспроигрышный вариант, от которого все стороны ничего не теряют, а лишь приобретают, хотелось бы, чтобы ещё больше работников вносили предложения по охране труда, экономии ресурсов и энергосбережению. Пока рационализаторской деятельностью охвачено в целом по предприятию 6% работников», — объяснил Павел Шиляев.Молодые рационализаторы коллективно начали разрабатывать схему стимулирования, повышения интереса к изобретательству. Обсудили возможность курсов повышения квалификации, а также «перекрестный» обмен опытом с другими предприятиями металлургического сектора. Этот опыт используется не первый год в формате межзаводской школы, собирающей специалистов различных направлений.Генеральный директор поблагодарил каждого участника встречи. Он отметил, что идеи молодых ребят уже давно приняли материальную форму и действительно работают. Одна из идей — работа ведущего специалиста технологической группы доменного цеха Виталия Бегинюка «Восстановление футеровки шахты методом торкретирования», обеспечившая наивысший экономический эффект — 44,37 млн руб. Автор отмечен в номинации «Лучшее рационализаторское предложение» в категории «Экономия материально-технических ресурсов».Суммарный экономический эффект от рационализаторских предложений на ММК в 2018 году превысил 453 млн руб. Экспертные комиссии структурных подразделений комбината рассмотрели 5 тыс. 792 идеи, из которых 3 тыс. 872 признаны рационализаторскими и подлежащими к внедрению. Наибольший экономический эффект от внедренных предложений принесло доменное производство — 124,1 млн руб., производство толстолистового проката — 55,2 млн руб., паровоздуходувная электростанция — 50,6 млн руб.Лидерами по экономической эффективности внедренных идей стали цех паровоздуходувной электростанции (ПВЭС), доменный цех, цех-рудник горно-обогатительного производства, а также листопрокатный цех № 4. Значительная часть поданных идей касалась вопросов охраны труда и промышленной безопасности, энергоэффективности и экономии материально-технических ресурсов. Сумма вознаграждения, выплаченного рационализаторам, превысила 20 млн руб.Как отметили на предприятии, доля работников, подавших идеи к общему числу сотрудников в рационализаторскую деятельность, продолжает расти. По сравнению с первой половиной 2018 года в 2019 году этот показатель в целом по ПАО «ММК» вырос на 20%. Максимальная вовлеченность персонала наблюдается в подразделениях главного энергетика, где практически каждый седьмой сотрудник отмечен в I полугодии как автор рационализаторского предложения.