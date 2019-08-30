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Объем средств российских НПФ во II квартале увеличился на 2,7%
30 август 2019 (15:22)
УрБК, Москва, 30.08.2019. Совокупный объем средств российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) во II квартале 2019 года увеличился на 2,7% по сравнению с предыдущим кварталом и составил почти 4,1 трлн руб. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
Величина пенсионных накоплений выросла на 2,6%, до 2,7 трлн руб., в то время как объем пенсионных резервов превысил 1,3 трлн руб. (плюс 2,7%).
«Основной драйвер роста пенсионных средств по итогам отчетного квартала — положительные результаты инвестиционной деятельности. Так, по итогам II квартала положительную доходность в части инвестирования средств пенсионных накоплений показали все фонды (33 организации), в отношении размещения средств пенсионных резервов — 43 из 47 фондов», — говорится в сообщении.
Величина пенсионных накоплений выросла на 2,6%, до 2,7 трлн руб., в то время как объем пенсионных резервов превысил 1,3 трлн руб. (плюс 2,7%).
«Основной драйвер роста пенсионных средств по итогам отчетного квартала — положительные результаты инвестиционной деятельности. Так, по итогам II квартала положительную доходность в части инвестирования средств пенсионных накоплений показали все фонды (33 организации), в отношении размещения средств пенсионных резервов — 43 из 47 фондов», — говорится в сообщении.
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