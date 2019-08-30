Важно
Чистый спрос россиян на доллары США в июне вырос на 45%
30 август 2019 (15:03)
Чистый спрос россиян на наличную валюту в июне вырос на 41% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1 млрд 022 млн в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.
«Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%», — говорится в документах.
По данным ЦБ, за месяц чистый спрос россиян на долл. США составил 581 млн долларов, а на евро — 423 млн долларов.
«Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%», — говорится в документах.
По данным ЦБ, за месяц чистый спрос россиян на долл. США составил 581 млн долларов, а на евро — 423 млн долларов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Чистый спрос россиян на доллары США в июне вырос на 45%
- ЦБ зафиксировал в мае снижение спроса россиян на наличную валюту на 40%
- Чистый спрос населения РФ на наличную валюту в мае снизился на 5%
- ЦБ зафиксировал сокращение чистого спроса населения на наличную валюту в июне на 22%
- В июле среди россиян спрос на валюту увеличился на 29%