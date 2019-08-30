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Чистый спрос россиян на доллары США в июне вырос на 45%

30 август 2019 (15:03)

Чистый спрос россиян на наличную валюту в июне вырос на 41% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1 млрд 022 млн в долларовом эквиваленте. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на материалы Банка России.

«Чистый спрос на доллары США увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%», — говорится в документах.

По данным ЦБ, за месяц чистый спрос россиян на долл. США составил 581 млн долларов, а на евро — 423 млн долларов.

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