Новости дня

В Екатеринбурге экс-директора компании «Миттрейд» дисквалифицировали за нарушение законодательства о банкротстве

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге бывший директор ООО «Миттрейд» дисквалифицирован за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В апреле 2018 года в отношении ООО «Миттрейд» была введена процедура конкурсного управления, и бывший руководитель предприятия обязан был предоставить конкурсному управляющему оригиналы документов, в том числе учредительные документы, лицензии и сертификаты, выданные должнику, сведения о наличии филиалов, представительств, реквизиты расчетных и иных счетов, документы первичного бухгалтерского учета, печати, штампы и иные материальные ценности. Но он этого своевременно не сделал.



Прокуратура возбудила в отношении бывшего руководителя ООО «Миттрейд» дело по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего».



«Неисполнение установленной законом обязанности по предоставлению информации и документов, касающихся деятельности предприятия-банкрота, препятствует деятельности конкурсного управляющего, а также препятствуют мероприятиям по формированию конкурсной массы должника, формированию реестра требований кредиторов, а также установлению дебиторской и кредиторской задолженности», — поясняет пресс-служба.



В результате бывшему руководителю предприятия назначено наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:00</span><br /><strong>В Екатеринбурге экс-директора компании «Миттрейд» дисквалифицировали за нарушение законодательства о банкротстве</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге бывший директор ООО «Миттрейд» дисквалифицирован за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089553-v-ekaterinburge-eks-direktora-kompanii-mittreyd-diskvalificirovali-za-narushenie-zakonodatelstva-o-bankrotstve.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: