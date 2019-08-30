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В Екатеринбурге экс-директора компании «Миттрейд» дисквалифицировали за нарушение законодательства о банкротстве

30 август 2019 (15:00)

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге бывший директор ООО «Миттрейд» дисквалифицирован за нарушение законодательства о несостоятельности (банкротстве). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В апреле 2018 года в отношении ООО «Миттрейд» была введена процедура конкурсного управления, и бывший руководитель предприятия обязан был предоставить конкурсному управляющему оригиналы документов, в том числе учредительные документы, лицензии и сертификаты, выданные должнику, сведения о наличии филиалов, представительств, реквизиты расчетных и иных счетов, документы первичного бухгалтерского учета, печати, штампы и иные материальные ценности. Но он этого своевременно не сделал.

Прокуратура возбудила в отношении бывшего руководителя ООО «Миттрейд» дело по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ «Незаконное воспрепятствование деятельности конкурсного управляющего».

«Неисполнение установленной законом обязанности по предоставлению информации и документов, касающихся деятельности предприятия-банкрота, препятствует деятельности конкурсного управляющего, а также препятствуют мероприятиям по формированию конкурсной массы должника, формированию реестра требований кредиторов, а также установлению дебиторской и кредиторской задолженности», — поясняет пресс-служба.

В результате бывшему руководителю предприятия назначено наказание в виде дисквалификации на шесть месяцев.

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