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В Свердловской области в июле было выдано автокредитов на 2,15 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Свердловской области в июле 2019 года объем выданных автокредитов составила 2,15 млрд руб., увеличившись на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда он составлял 1,97 млрд руб.). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В июле 2019 года самые большие объемы выданных автокредитов в регионах РФ были отмечены в Москве (7,46 млрд руб.), Московской области (5,44 млрд руб.), Санкт-Петербурге (5,13 млрд руб.).



При этом самый высокий рост объемов выданных автокредитов был зафиксирован в Калужской (+57,5%), Тверской (+55,6%) и Волгоградской областях. (+48%).

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