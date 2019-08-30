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В Челябинске на хладокомбинате № 1 обнаружили 183 т рыбы с признаками дефростации

30 август 2019 (13:55)

УрБК, Челябинск, 30.08.2019. В Челябинске Россельхознадзор запретил продажу обнаруженных на хладокомбинате № 1 183 т рыбы и рыбной продукции, перевозившейся с нарушениями условий транспортировки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Нарушения были выявлены при осуществлении ветеринарного контроля за выгрузкой товара 28 и 29 августа. Вагоны с рыбой прибыли в Челябинск со станций Гайдамак и Мыс Чуркин Дальневосточной железной дороги.

«180 т горбуши и 3,2 т молок горбуши поступили с признаками дефростации: температура в толще рыбы и рыбной продукции составила от -12,7 до -15 градусов вместо положенных техническим регламентом Евразийского экономического союза 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» -18 градусов, что является грубым нарушением условий перевозки», — говорится в сообщении.

«Получателям продукции выдано предписание о помещении потенциально опасной продукции в изолированные условия хранения и о проведении обязательных лабораторных исследований по микробиологическим и органолептическим показателям. После получения результатов исследований, в случае подтверждения безопасности и качества продукции управлением будет разрешена реализация рыбы в торговой сети», — уточняет пресс-служба.

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