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Объявлен конкурс на должность нового генерального директора ГУП СО «Газовые сети»

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) объявило о проведении конкурса на замещение вакантной должности генерального директора ГУП СО «Газовые сети».



По сообщению пресс-службы МУГИСО, заседание межведомственной комиссии по эффективности управления государственной собственностью Свердловской области по проведению указанного конкурса запланировано на 26 сентября 2019 года.



Информация о приеме документов для участия в конкурсе и условиях проведения конкурса размещена на официальных сайтах министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и правительства Свердловской области.



В 2016 году бывшего гендиректора ГУП «Газовые сети» Владимира Яхлакова осудили по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима.



Как было установлено, исполняя обязанности генерального директора ГУПа с июня 2011 года по декабрь 2012-го, В. Яхлаков заключал фиктивные договоры с подконтрольными ему организациями на выполнение работ по обустройству газопроводов в различных муниципалитетах области. При этом на момент заключения договоров упомянутые работы уже были выполнены работниками самого ГУПа. То есть организациями производилась оплата за неоказанные услуги, а средства в итоге уходили обратно В. Яхлакову.

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