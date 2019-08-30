Новости дня

За 1,5 года фонд «Металлург» потратил на благотворительность более 1 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 30.08.2019. Благотворительный фонд «Металлург» завершает серию традиционных отчетных собраний перед жителями города по итогам деятельности за 2018 год. 29 августа во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе фонд отчитался перед жителями правобережной части Орджоникидзевского района.



По сообщению Управления информации и общественных связей ПАО «ММК», почетными гостями мероприятия стали генеральный директор предприятия, член попечительского совета фонда «Металлург» Павел Шиляев и депутат Государственной думы, член попечительского совета фонда Виталий Бахметьев.



«В прошлом году исполнилось 30 лет со дня создания фонда. И все эти годы приоритетными направлениями его работы неизменно остаются социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных категорий граждан, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и др. Это жители не только города Магнитогорска, но и десяти прилегающих сельских районов», — отмечает пресс-служба.



По словам директора фонда Валентина Владимирцева, в настоящее время благотворителями фонда являются 30 промышленных предприятий, организаций, учреждений города Магнитогорска и Челябинской области, крупнейший из них — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».



Фонд продолжает реализацию всех долгосрочных благотворительных программ, направленных на социальную поддержку малообеспеченных категорий граждан, — «Забота», «Луч надежды». Стимулирование рождаемости, охрана материнства и детства, помощь семьям, потерявшим кормильца, поддержка юных дарований — все это и многое другое включает в себя комплексная программа фонда «XXI век — детям Южного Урала». В прошлом году она в пятый раз получила знак качества «Лучшее — детям» среди СО НКО России.



Общие затраты на реализацию всех благотворительных программ фонда в 2018 году составили 660 млн руб., за 6 месяцев 2019 года — 455,3 млн руб.



Фонд «Металлург» активно принимает участие в открытых конкурсах на предоставление грантов. Так, по итогам конкурсов в 2018-2019 годах два проекта фонда «Площадка семейного сотворчества — растем вместе» и «Здоровье женщины как фактор укрепления института семьи и семейных ценностей» получили грантовую поддержку на общую сумму 1,8 млн руб.



Ежегодные расходы Группы ПАО «ММК» на благотворительность и реализацию социальных программ превышают 2 млрд руб.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 12:24</span><br /><strong>За 1,5 года фонд «Металлург» потратил на благотворительность более 1 млрд рублей</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Магнитогорск, 30.08.2019. Благотворительный фонд «Металлург» завершает серию традиционных отчетных собраний перед жителями города по итогам деятельности за 2018 год. 29 августа во Дворце культуры металлургов им. С. Орджоникидзе фонд отчитался перед жителями правобережной части Орджоникидзевского района. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089545-za-15-goda-fond-metallurg-potratil-na-blagotvoritelnost-bolee-1-mlrd-rubley.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: