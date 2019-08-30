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В России сумма неналоговых платежей в 2018 году превысила 1,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.08.2019. Счетная палата РФ предлагает провести инвентаризацию обязательных неналоговых платежей. Их общая сумма в 2018 году превысила 1,5 трлн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



«На сегодняшний день в той или иной форме на них (обязательные неналоговые платежи — прим. ред.) приходится две трети всех источников доходов бюджета. Несмотря на большое количество платежей, они никак не систематизированы. Качество нормативно-правовой базы, которая регулирует эту сферу, очень низкое. Многие платежи не имеют экономического обоснования, а размеры ставок по некоторым сборам давно потеряли свою актуальность. Кроме того, нормативно не предусмотрена ответственность за неуплату или несвоевременную уплату неналоговых платежей. Это негативно влияет на платежную дисциплину и, как следствие, на объемы поступлений в бюджет», — говорится в сообщении.



Отмечается, что правительство РФ ведет работу в этом направлении с 2015 года. Минфин разработал законопроект о внесении в Налоговый кодекс ряда неналоговых платежей (об экологическом, утилизационном и курортном сборах, платежах в резерв универсального обслуживания и платежах в системе «Платон»). Но Счетная палата считает такое решение непоследовательным.



По мнению контрольного ведомства, нужно организовать инвентаризацию существующих обязательных платежей с целью их оптимизации. Итогом инвентаризации должен стать реестр публично-правовых обязательных платежей.

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