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В Екатеринбурге предприятие общественного питания на железнодорожном транспорте оштрафовано за нарушение трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге обособленное подразделение «Уральское» ООО «ДАНКО ТРАНС», осуществляющее деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах, уклонилось от заключения трудовых договоров с 11 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.



Предприятие незаконно заключило с ними договоры возмездного оказания услуг, тогда как, исходя из фактического содержания и характера выполняемых работ, между сторонами возникли трудовые отношения.



«Факт трудовых отношений подтвержден подчинением работников установленным правилам внутреннего трудового распорядка, исполнением распоряжений работодателя, соблюдением режима рабочего времени и получением ежемесячной заработной платы, а также положениями самого договора подряда», — говорится в сообщении.



Заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении юридического лица возбуждено дело по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». На организацию наложен штраф в размере 70 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">30 август 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:47</span><br /><strong>В Екатеринбурге предприятие общественного питания на железнодорожном транспорте оштрафовано за нарушение трудового законодательства</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге обособленное подразделение «Уральское» ООО «ДАНКО ТРАНС», осуществляющее деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах, уклонилось от заключения трудовых договоров с 11 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068089543-v-ekaterinburge-predpriyatie-obschestvennogo-pitaniya-na-zheleznodorozhnom-transporte-oshtrafovano-za-narushenie-trudovogo-zakonodatelstva.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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