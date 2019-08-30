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В Екатеринбурге предприятие общественного питания на железнодорожном транспорте оштрафовано за нарушение трудового законодательства
30 август 2019 (11:47)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. В Екатеринбурге обособленное подразделение «Уральское» ООО «ДАНКО ТРАНС», осуществляющее деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах, уклонилось от заключения трудовых договоров с 11 работниками. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Предприятие незаконно заключило с ними договоры возмездного оказания услуг, тогда как, исходя из фактического содержания и характера выполняемых работ, между сторонами возникли трудовые отношения.
«Факт трудовых отношений подтвержден подчинением работников установленным правилам внутреннего трудового распорядка, исполнением распоряжений работодателя, соблюдением режима рабочего времени и получением ежемесячной заработной платы, а также положениями самого договора подряда», — говорится в сообщении.
Заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении юридического лица возбуждено дело по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». На организацию наложен штраф в размере 70 тыс. руб.
Предприятие незаконно заключило с ними договоры возмездного оказания услуг, тогда как, исходя из фактического содержания и характера выполняемых работ, между сторонами возникли трудовые отношения.
«Факт трудовых отношений подтвержден подчинением работников установленным правилам внутреннего трудового распорядка, исполнением распоряжений работодателя, соблюдением режима рабочего времени и получением ежемесячной заработной платы, а также положениями самого договора подряда», — говорится в сообщении.
Заместителем Свердловского транспортного прокурора в отношении юридического лица возбуждено дело по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем». На организацию наложен штраф в размере 70 тыс. руб.
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