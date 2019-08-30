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Российским заемщикам могут разрешить выкупать собственные долги у кредиторов
30 август 2019 (11:27)
УрБК, Москва, 30.08.2019. Минэкономразвития РФ предлагает обязать кредиторов физлиц предлагать заемщикам выкупить собственный долг по аналогичной цене до его передачи третьим лицам. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки, которые ведомство планирует внести в законы о взыскании долгов (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности».
По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.
Как отмечает издание, участники рынка ждут катастрофических последствий, включая массовые отказы от выплаты долгов. Правозащитники же, наоборот, видят в поправках лазейку для нового вида мошенничества в отношении граждан.
По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера.
Как отмечает издание, участники рынка ждут катастрофических последствий, включая массовые отказы от выплаты долгов. Правозащитники же, наоборот, видят в поправках лазейку для нового вида мошенничества в отношении граждан.
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