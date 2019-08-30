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В Кольцово совершил экстренную посадку самолет рейса Санкт-Петербург — Худжанд
30 август 2019 (10:36)
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2019. После вылета из Пулково самолета Airbus A321, выполняющий рейс U6-2641 по маршруту Санкт-Петербург — Худжанд, совершил экстренную посадку в Кольцово. Об этом сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».
«Командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц», — говорится в сообщении.
Никто из пассажиров не пострадал. После технического осмотра самолета повреждений не обнаружено.
Пассажиры отправятся к месту назначения на этом борте после дозаправки.
«Командир воздушного судна доложил о возможном повреждении колеса. При осмотре взлетно-посадочной полосы в Пулково были обнаружены останки животного происхождения, перья птиц», — говорится в сообщении.
Никто из пассажиров не пострадал. После технического осмотра самолета повреждений не обнаружено.
Пассажиры отправятся к месту назначения на этом борте после дозаправки.
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